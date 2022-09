Genny di Gomorra ‘sequestrato’ dai tifosi: oltre un’ora per lasciare il “Maradona” tra selfie ed abbracci (Di giovedì 8 settembre 2022) Un entusiasmo pazzesco ha travolto la città di Napoli. Sin dal triplice fischio, i tifosi partenopei hanno manifestato allo stadio e per strada la loro euforia per la vittoria schiacciante sul Liverpool, disintegrato sotto i colpi di Piotr Zielinski, Frank Anguissa e Giovanni Simeone. Nella tribuna vip erano presenti tanti personaggi famosi, tra cui Dries Mertens, partenopeo nell’anima insieme alla moglie Kat ed al figlio Ciro. oltre a lui si sono goduti la prestazione sfavillante del Napoli in Champions League i due protagonisti della fortunata serie tv, targata Sky, Gomorra. Salvatore Esposito e Marco D’Amore, che nella serie hanno vestito i ruoli di Genny Savastano e Ciro Di Marzio, hanno esultato ad ogni goal del Napoli ed a fine partita si sono intrattenuti con i calciatori. Mentre Marco D’Amore è rimasto dentro ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 8 settembre 2022) Un entusiasmo pazzesco ha travolto la città di Napoli. Sin dal triplice fischio, ipartenopei hanno manifestato allo stadio e per strada la loro euforia per la vittoria schiacciante sul Liverpool, disintegrato sotto i colpi di Piotr Zielinski, Frank Anguissa e Giovanni Simeone. Nella tribuna vip erano presenti tanti personaggi famosi, tra cui Dries Mertens, partenopeo nell’anima insieme alla moglie Kat ed al figlio Ciro.a lui si sono goduti la prestazione sfavillante del Napoli in Champions League i due protagonisti della fortunata serie tv, targata Sky,. Salvatore Esposito e Marco D’Amore, che nella serie hanno vestito i ruoli diSavastano e Ciro Di Marzio, hanno esultato ad ogni goal del Napoli ed a fine partita si sono intrattenuti con i calciatori. Mentre Marco D’Amore è rimasto dentro ...

napolipiucom : Genny di Gomorra 'sequestrato' dai tifosi: oltre un'ora per lasciare il 'Maradona' tra selfie ed abbracci… - StefanoCarmelo : Non vedevo una trasformazione così dai tempi di Genny Savastano in Gomorra - ID_inesistente : @manginobrioches E lui è considerato 'quello bravo'. Quello che è tornato dal giro del mondo ed è diventato uomo sa… - luigimare : @ricgri68 Si infatti, mentre andiamo a tre o quattro sul motorino (ovviamente senza casco), con il sottofondo di m… - __Sa_Zo : io quando in gomorra genny e ciro condividono lo schermo -