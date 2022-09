Gas, Mattarella a Tirana: «Contro la crisi impegno collettivo». Begaj: «Tap strategico per la diversificazione» – Il video (Di giovedì 8 settembre 2022) La guerra in Ucraina continua a destare «grande preoccupazione». L’Italia, però, «continua a mantenere grande sostegno a Kiev» e ritiene «che sia necessario mantenere una forte pressione attraverso le sanzioni per superare questa sciagurata situazione bellicista della Russia». Queste le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, pronunciate a Tirana durante una visita istituzionale in Albania. «Speriamo in un negoziato che porti alla pace», ha aggiunto il capo dello Stato. «L’accordo per il trasporto del grano ucraino è un buon segnale». Per quanto riguarda il contrasto alla crisi energetica, Mattarella ha precisato che la situazione di emergenza «richiede un grande impegno collettivo», soprattutto per ridurre i nostri consumi energetici e, di conseguenza, la nostra ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 settembre 2022) La guerra in Ucraina continua a destare «grande preoccupazione». L’Italia, però, «continua a mantenere grande sostegno a Kiev» e ritiene «che sia necessario mantenere una forte pressione attraverso le sanzioni per superare questa sciagurata situazione bellicista della Russia». Queste le parole del presidente della Repubblica Sergio, pronunciate adurante una visita istituzionale in Albania. «Speriamo in un negoziato che porti alla pace», ha aggiunto il capo dello Stato. «L’accordo per il trasporto del grano ucraino è un buon segnale». Per quanto riguarda il contrasto allaenergetica,ha precisato che la situazione di emergenza «richiede un grande», soprattutto per ridurre i nostri consumi energetici e, di conseguenza, la nostra ...

gparagone : Chiamare la #UE è come mandare la palla in tribuna. Lo fai quando non sai cosa fare. #Mattarella #gas #Cernobbio @SkyTG24 - AGTW_it : #Gas, Mattarella: «Serve sforzo collettivo per ridurre dipendenza energetica» #energia - ZenatiDavide : Mattarella: “Crisi del prezzo del gas e delle fonti di energia è grave, serve un ripensamento collettivo”: “C’è gra… - Dome689 : Mattarella: “Crisi del prezzo del gas e delle fonti di energia è grave, serve un ripensamento collettivo”… - Euro_comunica : Mattarella a #Tirana : «Il futuro dell'Albania è in Europa e senza i Balcani occidentali il processo di unificazion… -