È morta la Regina Elisabetta II | si spegne la luce del secolo Addio | her Majesty

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 8 settembre 2022) “London Bridge is down”. LaII è. Alla veneranda età di 96 anni, la sovrana si è spenta giovedì 8 settembre nella sua residenza scozzese di Balmoral. Se nella famosa filastrocca inglese il ponte di Londra stava ancora crollando, questa volta è invece caduto davvero. In senso figurato, certo, ma ha perso il pilastro più importante, colei che per quasi unha tenuto saldamente nelle sue mani le redini del Regno Unito. Il mondo intero si è fermato per omaggiare sua maestà la, quella con la R maiuscola, colei che per 70 anni è rimasta sul trono britannico. La più longeva tra i sovrani della Gran Bretagna, seconda nella storia a Luigi XIV, il Re Sole, che però venne incoronato a 4 anni, lasciando per anni la guida della Francia alla madre. Goodbye, Her ...