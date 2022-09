Caro energia, piscine chiuse a Modena. L’associazione dei gestori degli impianti: “Non sappiamo se resisteremo più di tre mesi” (Di giovedì 8 settembre 2022) “La situazione è insostenibile da tempo, ma le cifre raggiunte dal rinCaro dell’energia sono arrivate negli ultimi mesi a essere insostenibili”. Dogali, gruppo modenese tra i più importanti gestori di piscine della città, ha annunciato la decisione di chiudere gli impianti a causa del Caro energia. L’associazione dei gestori di impianti sportivi e natatori chiede al governo di mettere a disposizione delle associazioni sportive risorse adeguate nel prossimo decreto aiuti. “Ora i prezzi sono raddoppiati ma ci dicono i fornitori che triplicheranno: per la gestione di un impianto sportivo questo porterà di fatto al collasso”, spiega Salvatore Carbonaro, presidente del Flaminio sporting club di Roma e vice ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 settembre 2022) “La situazione è insostenibile da tempo, ma le cifre raggiunte dal rindell’sono arrivate negli ultimia essere insostenibili”. Dogali, gruppo modenese tra i più importantididella città, ha annunciato la decisione di chiudere glia causa deldeidisportivi e natatori chiede al governo di mettere a disposizione delle associazioni sportive risorse adeguate nel prossimo decreto aiuti. “Ora i prezzi sono raddoppiati ma ci dicono i fornitori che triplicheranno: per la gestione di un impianto sportivo questo porterà di fatto al collasso”, spiega Salvatore Carbonaro, presidente del Flaminio sporting club di Roma e vice ...

