Salvini | “Con le sanzioni Italia in ginocchio | ma non chiedo di toglierle”

(Di mercoledì 7 settembre 2022) ROMA – Lecontro la Russia per Matteo“hanno messo inl’”, ma il segretario della Lega dice che se fosse premier non chiederebbe di rimuoverle. Ospite di Mattino Cinque su Canale5,ha iniziato chiedendo nuovamente un intervento sulle bollette attraverso uno scostamento di bilancio: “Bisogna fare quello che sta facendo tutta Europa. Da 6 mesi l’Europa impone le, per fermare l’orrida guerra scatenata dalla Russia, ma ci spiegavano che questeavrebbero messo inPutin e sarebbe tornato tutto normale. Sono passati 6 mesi inc’è la Russia o i nostri artigiani? Se poi tra tre mesi lemettono inla Russia e si ...

Corriere della Sera

... quindi " mi aspetterei che l'Italia proceda "la ratifica della riforma " una volta che sarà ... la Meloni non è l'unica leader a essere contraria, dato che anche la Lega e Matteohanno ...l'apertura di circoli ' Assolutamente sì , purtroppo abbiamo dovuto rallentare la costituzione ... Intanto al gazebo del M5s campeggia la faccia di Matteo, che ha proposto di fare una ... Matteo Salvini in giro per l’Italia tra selfie e prosciutti: «Però sono a dieta, lo dice la mia fidanzata» ROMA - Le sanzioni contro la Russia per Matteo Salvini "hanno messo in ginocchio l'Italia", ma il segretario della Lega dice che se fosse premier non ...Dopo essere arrivato in laguna, Salvini continua a prendersela con le sanzioni contro la Russia: «L'Europa ha imposto delle sanzioni, stanno funzionando Mi pare di no» ...