NASCAR, il ‘Round of 16’ prosegue in Kansas (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il ‘Round of 16’ dei Playoffs della NASCAR Cup Series continua in Kansas, tracciato oltremodo interessante che potrebbe regalare soprese dopo una spettacolare Southern 500 al ‘Darlington Raceway’. Regna l’incertezza per una competizione che è stata anticipata rispetto al 2021, lo scorso anno si corse infatti ad ottobre per un appuntamento valido per il ‘Round of 8’. Austin Cindric (-2), Austin Dillon (-4), Chase Briscoe (-10) e Kevin Harvick (-13) sono attualmente a rischio eliminazione dopo la sfida nello Stato del South Carolina. Tutto può essere facilmente ribaltato questo week-end, ricordiamo infatti che come sempre ogni successo regala automaticamente un passaggio alla fase successiva dei Playoffs. La ‘ Hollywood Casino 400’, il nome ufficiale dell’evento, ha premiato nel 2021 il californiano Kyle Larson, #5 di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ilof 16’ dei Playoffs dellaCup Series continua in, tracciato oltremodo interessante che potrebbe regalare soprese dopo una spettacolare Southern 500 al ‘Darlington Raceway’. Regna l’incertezza per una competizione che è stata anticipata rispetto al 2021, lo scorso anno si corse infatti ad ottobre per un appuntamento valido per ilof 8’. Austin Cindric (-2), Austin Dillon (-4), Chase Briscoe (-10) e Kevin Harvick (-13) sono attualmente a rischio eliminazione dopo la sfida nello Stato del South Carolina. Tutto può essere facilmente ribaltato questo week-end, ricordiamo infatti che come sempre ogni successo regala automaticamente un passaggio alla fase successiva dei Playoffs. La ‘ Hollywood Casino 400’, il nome ufficiale dell’evento, ha premiato nel 2021 il californiano Kyle Larson, #5 di ...

chmalcharek : RT @leopnd1: Torna l'@EuroNASCAR, a Most si corre il 4° round della stagione 2022... Con 5 piloti in 13 punti nella classifica generale lo… - szilviade_ : RT @leopnd1: Torna l'@EuroNASCAR, a Most si corre il 4° round della stagione 2022... Con 5 piloti in 13 punti nella classifica generale lo… - EuroNASCAR : RT @leopnd1: Torna l'@EuroNASCAR, a Most si corre il 4° round della stagione 2022... Con 5 piloti in 13 punti nella classifica generale lo… - leopnd1 : Torna l'@EuroNASCAR, a Most si corre il 4° round della stagione 2022... Con 5 piloti in 13 punti nella classifica g… -

Academy Motorsport / Alex Caffi Motorsport riaccende i motori a Most nella Nascar Europea Grande attesa per la ripresa della Nascar Whelen Euro Series con il giro di boa del campionato arrivato al quarto round stagionale. Le tre vetture del team Academy Motorsport saranno impegnate nel ... Nascar: le emozioni di Kimi Raikkonen all'esordio Proprio il pilota finlandese, ex campione del mondo di F1 nel 2007, ha espresso la propria opinione alla stampa al termine del debutto nella NASCAR Cup Series in occasione del round di domenica a ... OA Sport Grande attesa per la ripresa dellaWhelen Euro Series con il giro di boa del campionato arrivato al quartostagionale. Le tre vetture del team Academy Motorsport saranno impegnate nel ...Proprio il pilota finlandese, ex campione del mondo di F1 nel 2007, ha espresso la propria opinione alla stampa al termine del debutto nellaCup Series in occasione deldi domenica a ... NASCAR Xfinity Series, Darlington: Gragson svetta su Creed e Larson dopo una gran lotta