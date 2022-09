Lulù Selassiè e Astol: flirt oppure amicizia? Ecco la verità sul loro rapporto (Di mercoledì 7 settembre 2022) Lulù Selassiè ha un flirt con Astol? La ex concorrente del Grande Fratello Vip ha postato delle storie in compagnia del rapper che, a sua volta, ha condiviso su Instagram uno scatto molto dolce dove la princess poggia la sua mano sulla sua gamba. Lulù Selassiè e Astol: flirt oppure amicizia? Ecco la verità Queste... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 7 settembre 2022)ha uncon? La ex concorrente del Grande Fratello Vip ha postato delle storie in compagnia del rapper che, a sua volta, ha condiviso su Instagram uno scatto molto dolce dove la princess poggia la sua mano sulla sua gamba.laQueste... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

AZZURRAROLF58 : @Giusy178137351 @lulu_selassie Buongiorno per cortesia sotto ai miei tweet non gradisco commenti ad altre persone d… - FerranteRita1 : Ai ragione amore questa foto è stupenda. Ma la cosa che amo di piu questa foto se tu meravigliosa creatura????????????????… - IsaeChia : #GfVip, Lulù Selassié ha un flirt con Astol, ex allievo di Amici? Ecco la verità Fanpage rivela il retroscena nel… - Ste12345678_ : Vedo tanti fanatici e pochi fan… se siete tristi della vs vita , imparate da lei sorridete e vogliate bene alle per… - Fatinaluli : @ChiaCors @Mirko79045720 @lulu_selassie Perché saranno cavoli suoi se lo frequenta o meno o se sono semplicemente a… -

Lulù Selassiè e Astol: flirt oppure amicizia Ecco la verità sul loro rapporto Lulù Selassiè ha un flirt con Astol La ex concorrente del Grande Fratello Vip ha postato delle storie in compagnia del rapper che, a sua volta, ha condiviso su Instagram uno scatto molto dolce dove ... Lulù e l'ex Amici insieme Emerge la verità (e l'ombra di Bortuzzo) Lucrezia 'Lulù' Selassiè e Astol , ex allievo di Amici di Maria De Filippi, 'stanno insieme' . Il gossip ha preso piede nelle ultime ore dopo che la protagonista del Grande Fratello Vip 6 e il giovane si sono ... Roccarainola.net ha un flirt con Astol La ex concorrente del Grande Fratello Vip ha postato delle storie in compagnia del rapper che, a sua volta, ha condiviso su Instagram uno scatto molto dolce dove ...Lucrezia 'e Astol , ex allievo di Amici di Maria De Filippi, 'stanno insieme' . Il gossip ha preso piede nelle ultime ore dopo che la protagonista del Grande Fratello Vip 6 e il giovane si sono ... soffiata assurda di Jessica e Lulù Selassiè, svelano un’irregolarità gravissima [VIDEO]