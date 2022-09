iPhone 14 Pro e Pro Max con un nuovo notch ufficiali

ijustine : iPhone 14 Pro! #AppleEvent - keyon : iPhone 14 pro colors. - SuperSaf : iPhone 14 Pro!!! #AppleEvent - jemgank : RT @ijustine: iPhone 14 Pro! #AppleEvent - DavePOfficial : RT @ijustine: iPhone 14 Pro! #AppleEvent -

Apple14 e 14 Plus ufficiali: sempre più distanti dai43 Apple 07 SetIn aggiornamento...14e 14Max sono ufficiali, Apple li ha presentati nel corso dell'evento Far Out che stiamo seguendo in diretta dallo Steve Jobs Theater di Cupertino. I due top di gamma vanno così a ...Apple ha presentato i nuovi iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, i nuovi top di gamma destinati a dominare il mercato per i prossimi 12 mesi.Pochi minuti fa si è concluso l’evento “Far Out “, in cui Apple ha tolto i veli dai nuovi Apple Watch e iPhone 14: la principale novità è l’uscita di scena della serie Mini dopo solo due generazioni; ...