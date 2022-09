Il meccanico Ferrari in ritardo al pit stop di Sainz? Era distratto da una ' carrozzeria bionda'

...italiani (e qualche centinaio di migliaio fra questi letteralmente imbestialiti) che guardando in televisione il Gran Premio di Formula 1 d'Olanda si sono domandati cosa stessa facendo il......italiani (e qualche centinaio di migliaio fra questi letteralmente imbestialiti) che guardando in televisione il Gran Premio di Formula 1 d'Olanda si sono domandati cosa stessa facendo il...Piove sul bagnato in casa Ferrari, dopo l'ennesima gara difficile in Olanda con tanto di pit stop incubo per Sainz, imprevisto pericoloso per il personale di Maranello verso Monza per il Gran Premio d ...Rischio di incendio per il TIR Ferrari F1 diretto a Monza per il GP d’Italia per il surriscaldamento dei freni posteriori.