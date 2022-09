Harry Palmer – Il caso Ipcress | dal 7 settembre su Sky

thickofit : Harry Palmer Il Caso Ipcress su Sky, trama e recensione - TvBlog - - SMSNEWSOFFICIAL : HARRY PALMER – IL CASO IPCRESS, l’avvincente spy thriller britannico con Joe Cole dal 7 settembre su Sky e NOW - SerieTvserie : Harry Palmer – Il caso Ipcress su Sky e NOW dal 7 settembre: il gusto vintage di una buona spy story - SerieTvserie : Harry Palmer Il Caso Ipcress le immagini della serie Sky e NOW - tvblogit : Harry Palmer – Il caso Ipcress su Sky e NOW dal 7 settembre: il gusto vintage di una buona spy story -

Monica Agostini Si puo' vedere su Siamo in piena Guerra fredda nella miniserie disponibile su Now e Sky Atlantic dal 7 settembre .( Joe Cole ) è un militare britannico con il vizio del contrabbando. Quando viene scoperto, gli è offerta una sola via d'uscita: diventare una spia infiltrandosi in luoghi pericolosi (...Tratta dal bestseller di Len Deighton 'La pratica Ipcress', arriva in prima visione su Sky e in streaming su NOW la nuova mini - serie- Il caso Ipcress avvincente spy thriller britannico con protagonista Joe Cole di Peaky Blinders . La storia di racconta di un ex contrabbandiere e giovane spia che si ritrova al centro ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...Harry Palmer Il Caso Ipcress su Sky trama e recensione della serie disponibile dal 7 settembre anche on demand ...