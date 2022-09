Carrefour e Auchan coinvolte in una maxi frode fiscale

(Di mercoledì 7 settembre 2022) AGI - Una presuntaevasioneper 260 milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Milano nell'ambito di un'inchiesta di unacarosello dell'Iva nel settore della grande distribuzione organizzata. Nove persone sono indagate per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali, e sono agli arresti domiciliari, su ordine del gip Roberto Crepaldi, mentre altre quattro hanno ricevuto il divieto di esercitare imprese e uffici direttivi. Il giudice ha inoltre disposto il sequestro preventivo di oltre 260 milioni euro nei confronti di 15 società. Secondo gli accertamenti del nucleo di polizia economico-finanziaria delle Fiamme Gialle, coordinati dal pm Nicola Rossato, è emerso che le società gestite dagli indagati avrebbero emesso e utilizzato false fatture per 1,8 miliardi di euro. ...

Tra gli indagati, per la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti, risultano anche i due colossi della grande distribuzione Gs , controllata da, eai quali sono stati ...Sono stati disposti sequestri preventivi di 33,8 milioni nei confronti di Gs, controllata da, e 26,2 milioni nei confronti di. Per altre quattro persone è stata disposta l'...La guardia di Finanza di Milano ha indagato 13 persone per una presunta maxi-frode fiscale di 1,8 miliardi di euro, con una evasione Iva pari a 260 milioni, e per la quale tra gli indagati figurano le ...Nove persone sono finite ai domiciliari. Per altre quattro è stata disposta l'interdizione dalla professione per un anno.