Bcc Iccrea | 11 mln a Sideralba Gruppo Rapullino per l’acquisto di materie prime all’estero

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Bcc Bancaha perfezionato un’operazione da 11 milioni di euro, con garanzia Sace, a sostegno delle operazioni con l’estero diSpa, azienda che opera nel settore metalmeccanico e siderurgico (e capofila del). “L’iniziativa – si legge nel comunicato diffuso da Sace – è stata promossa in sinergia con la Bcc di Napoli, realtà da sempre attenta a preservare le relazioni con la propria comunità di riferimento e, in questo senso, in prima linea nella gestione dell’attività ordinaria della società”. Si tratta della seconda operazione finalizzata dalBccin collaborazione con Sace e a favore delcon sede in provincia di Napoli, dopo quella siglata l’anno scorso che prevedeva una linea di credito di 7 milioni di euro. “La ...