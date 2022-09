Anna Pettinelli, Maria De Filippi le affiderà un altro programma (Di mercoledì 7 settembre 2022) Anna Pettinelli dopo tre stagioni passate ad Amici in qualità di professoressa di canto quest’anno non è stata confermata. Al suo posto tornerà Arisa, reduce da una breve esperienza in Rai al fianco di Milly Carlucci a Ballando con le Stelle. La speaker radiofonica (nonché opinionista del tavolo di Alberto Matano a La Vita in Diretta) non resterà però con le mani in mano, dato che secondo quanto riportato da TvBlog, Maria De Filippi starebbe pensando di affidarle un altro programma. Anna Pettinelli verso un altro programma di Maria De Filippi Un programma inedito che probabilmente potrebbe andare in onda su una rete Mediaset. “La Pettinelli è stata ... Leggi su biccy (Di mercoledì 7 settembre 2022)dopo tre stagioni passate ad Amici in qualità di professoressa di canto quest’anno non è stata confermata. Al suo posto tornerà Arisa, reduce da una breve esperienza in Rai al fianco di Milly Carlucci a Ballando con le Stelle. La speaker radiofonica (nonché opinionista del tavolo di Alberto Matano a La Vita in Diretta) non resterà però con le mani in mano, dato che secondo quanto riportato da TvBlog,Destarebbe pensando di affidarle unverso undiDeUninedito che probabilmente potrebbe andare in onda su una rete Mediaset. “Laè stata ...

BITCHYFit : Anna Pettinelli, Maria De Filippi le affiderà un altro programma - MondoTV241 : Amici, Anna Pettinelli verso un nuovo programma di Maria De Filippi ? Ecco l'indiscrezione #annapettinelli #amici - Novella_2000 : Anna Pettinelli fuori da Amici ma avrà un nuovo programma con Maria De Filippi: l’indiscrezione - AngoloDV : Fascino, un nuovo format per Anna Pettinelli #amici22 #amici #amemici20 #annapettinelli #amici21 - IsaeChia : Anna Pettinelli, dopo l’esclusione da #Amici22 in arrivo per lei un nuovo format targato Fascino? L’indiscrezione… -