Vuelta 2022, le classifiche generali aggiornate: maglia rossa, a pois, verde e bianca (Di martedì 6 settembre 2022) Le classifiche generali aggiornate della Vuelta 2022: ecco di seguito le graduatorie sempre aggiornate per quanto riguarda la maglia rossa, a pois, verde e bianca della corsa iberica. Andiamo a scoprire chi guida la classifica generale con le prime dieci posizioni, ma anche con le prime tre posizioni delle classifiche per scalatori, punti e miglior giovane. Sono queste le classifiche del terzo e ultimo grande giro dell’anno. ANALISI STARTLIST e FAVORITI Vuelta 2022, CALENDARIO TAPPE COMPLETO maglia rossa (classifica a tempo) RANK RIDER RIDER NO. TEAM TIMES GAP B P 1 REMCO ... Leggi su sportface (Di martedì 6 settembre 2022) Ledella: ecco di seguito le graduatorie sempreper quanto riguarda la, adella corsa iberica. Andiamo a scoprire chi guida la classifica generale con le prime dieci posizioni, ma anche con le prime tre posizioni delleper scalatori, punti e miglior giovane. Sono queste ledel terzo e ultimo grande giro dell’anno. ANALISI STARTLIST e FAVORITI, CALENDARIO TAPPE COMPLETO(classifica a tempo) RANK RIDER RIDER NO. TEAM TIMES GAP B P 1 REMCO ...

SpazioCiclismo : Dopo il giorno di riposo, riparte #LaVuelta22: appuntamento alle 12.45 per il via. - MichGPS : #LaVuelta22 16 tappa da Sanlúcar de Barrameda a Tomares di 188,9 km. Una frazione completamente pianeggiante, adatt… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: tornano i velocisti in attesa delle montagne - #Vuelta #España… - zazoomblog : Vuelta a España 2022 oggi sedicesima : percorso altimetria favoriti tv. Nuova occasione per i velocisti - #Vuelta… -