Verso la Commissione sul Lodo Moro per desecretare gli atti sugli attentati palestinesi e su Giovannone

(Di martedì 6 settembre 2022) La Germania lo sta già facendo in questi mesi ed è probabile che anche l’Italia, già dalla prossima legislatura, possa dare il via a quellad’Inchiesta, che da anni la sinistra ostacola in tutti i modi, per riportare alla luce i documenti secretati in relazione al terrorismo e alle stragi fra il 1969 e il 1985, in particolare sull’eversione internazionale, come quella palestinese, consentendo agli italiani di conoscere, ad esempio, il perimetro del cosiddetto “” – l’accordo di “non belligeranza con i” – e il carteggio del colonnello Stefano. Che, a ridosso di due stragi, quella di Ustica – 27 giugno 1980 – e quella alla stazione di Bologna – 2 agosto 1980 – lanciò da Beirut, dove era il capocentro del SISMI, i Servizi segreti militari, allarmi inascoltati, ...