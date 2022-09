Venezia 79, Caso Braibanti secondo Gianni Amelio: “Una grande storia d’amore tra un uomo e un ragazzo” (Di martedì 6 settembre 2022) Una storia (vera) di discriminazione e coraggio. E’ “Il Signore delle formiche”, il film di Gianni Amelio sul Caso di Aldo Braibanti, poeta omosessuale condannato dopo un processo per plagio alla fine degli anni Sessanta. Il film, in concorso alla 79esima Mostra del Cinema di Venezia (e nelle sale dall’8 settembre) è scritto dallo stesso Amelio con Edoardo Petti e Federico Fava, e interpretato da Luigi Lo Cascio, Elio Germano, Sara Serraiocco e Leonardo Maltese. Luigi Lo Cascio nei panni di Aldo Braibanti (Instagram)La pellicola ripercorre, ovviamente reinterpretandola, la vicenda umana dello scrittore, poeta, entomologo e intellettuale piacentino Aldo Braibanti, vittima nel 1968 di quello che fu definito il “Caso ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 6 settembre 2022) Una(vera) di discriminazione e coraggio. E’ “Il Signore delle formiche”, il film disuldi Aldo, poeta omosessuale condannato dopo un processo per plagio alla fine degli anni Sessanta. Il film, in concorso alla 79esima Mostra del Cinema di(e nelle sale dall’8 settembre) è scritto dallo stessocon Edoardo Petti e Federico Fava, e interpretato da Luigi Lo Cascio, Elio Germano, Sara Serraiocco e Leonardo Maltese. Luigi Lo Cascio nei panni di Aldo(Instagram)La pellicola ripercorre, ovviamente reinterpretandola, la vicenda umana dello scrittore, poeta, entomologo e intellettuale piacentino Aldo, vittima nel 1968 di quello che fu definito il “...

infoitcultura : Venezia 79, Caso Braibanti secondo Gianni Amelio: 'Una grande storia d’amore tra un uomo e un ragazzo' - valis41851601 : RT @LaGrevia: Ieri per caso ho visto le stories di una ragazza che soffre di vulvodinia che diceva come sia assurdo che Giorgia Soleri sia… - Barontinicamil1 : RT @LaGrevia: Ieri per caso ho visto le stories di una ragazza che soffre di vulvodinia che diceva come sia assurdo che Giorgia Soleri sia… - tg2000it : RT @TV2000it: #Cinema #Venezia79 | ‘Il signore delle formiche’, di Gianni #Amelio con Luigi Lo Cascio e Elio Germano. Il film sul caso d… - TV2000it : #Cinema #Venezia79 | ‘Il signore delle formiche’, di Gianni #Amelio con Luigi Lo Cascio e Elio Germano. Il film… -