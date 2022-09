Ucraina, Letta: Salvini e Conte irresponsabili, legittimano Putin (Di martedì 6 settembre 2022) Sulla Russia sono "irresponsabili le parole di Salvini e di Conte. Sono parole di chi legittima Putin e quindi si mette contro l'Italia". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta, intervistato al ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 6 settembre 2022) Sulla Russia sono "le parole die di. Sono parole di chi legittimae quindi si mette contro l'Italia". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico, intervistato al ...

