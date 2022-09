Traffico Roma del 06-09-2022 ore 17 | 30

(Di martedì 6 settembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetani intenso ilsulle strade della capitale file sulla Cassia Veientana per lavori altezza raccordo anulare nelle direzioni sul Raccordo Anulare rallentamenti e code a tratti lungo la carreggiata interna dalla Cassia Veientana alla Salaria è più avanti tra la Bufalotta e la Prenestina e tra Appia e Ardeatina stessa situazione lungo la carreggiata esterna dalla Pontina alla Tuscolana è moltoanche sulla tangenziale est file verso San Giovanni dalla galleria Giovanni XXIII a via delle qui anche per incidente in direzione stadio tra Salaria e viale di Tor di Quinto code per lavori sulla Pontina tra Castel di Decima e Tor de’ Cenci elezione Eur in città incidente con colta di transito sulla circonvallazione Clodia altezza Piazzale Maresciallo Giardino ma ...

VAIstradeanas : 17:44 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Traffico - Raccordo Anulare Code a tratti tra : ?????? Cassia e Flaminia > interna ?????? Nomentana e prenes… - emilioftorsello : Roma non ha problemi di traffico. Ha problemi di gente che fa quello che gli pare - tra doppia fila e quant’altro -… - zazoomblog : Traffico Roma del 06-09-2022 ore 17:00 - #Traffico #06-09-2022 #17:00 - VAIstradeanas : 16:35 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:5Km/h -

RomaDailyNews

...via di Casal dei Pazzi verso Portonaccio code per lavori sulla via Pontina tra Castel di Decima e Tor de' Cenci direzione Eur per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito{"code":404,"message":"Nessun notiziario trovato per il prodotto 'Luceverdeaudio' e tipologia 'testo'"} In collaborazione con Luce Verde infomobilitàOltre sei quintali di hashish in viaggio dalla Spagna all'Italia. I conducenti del tir che trasportava questo enorme quantitativo di droga (valore: oltre due milioni di euro) però si sono dovuti ferma ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...