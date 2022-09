«Sono come un razzo che ha compiuto la sua missione» (Di martedì 6 settembre 2022) Lo ha detto l'ex primo ministro britannico Boris Johnson, nel suo ultimo discorso prima di lasciare Downing Street Leggi su ilpost (Di martedì 6 settembre 2022) Lo ha detto l'ex primo ministro britannico Boris Johnson, nel suo ultimo discorso prima di lasciare Downing Street

alex_orlowski : I giovani del SUD non hanno voglia di lavorare per colpa anche del reddito di cittadinanza... allora mi spiegate co… - la_Biennale : #BiennaleCinema2022 #Venezia79 #AtomSunada: “Quando ho letto il copione ero molto contento che venisse inclusa la… - disinformatico : Ci sono carogne che fabbricano intenzionalmente falsi come quello di questa foto per confondere e far indignare. St… - MauroCapozza : RT @erretti42: Mia nonna avrebbe fatto meglio. Il ministro ecologico e l’orgia delle centrali a carbone e olio. Un toccasana per l’ambien… - JacbeGeorge : RT @Alessan33667232: Buon giorno felice martedì un abbraccio grandissimo le cose semplici come un saluto sono sempre le migliori ciao caris… -