Sinner nei quarti agli Us Open contro Alcaraz, fuori Nadal (Di martedì 6 settembre 2022) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Jannik Sinner si è qualificato per la prima volta per i quarti di finale agli Us Open (27.985.686 dollari di montepremi), quarto ed ultimo Slam del 2022 in corso sul cemento di Flushing Meadows a New York. Con questo risultato l’altoatesino ha conquistato un posto tra i migliori otto giocatori in tutti e quattro i tornei maggiori (Roland Garros 2020, Australian Open, Wimbledon e Us Open 2022). Il 21enne di Sesto Pusteria, numero 13 del ranking e 11 del seeding, ha battuto 6-1 5-7 6-2 4-6 6-3, dopo quasi quattro ore, il bielorusso Ilya Ivashka, numero 73 ATP, reduce dalla vittoria al terzo turno contro Lorenzo Musetti.Sinner affronterà mercoledì Carlos Alcaraz. Il giovane spagnolo, numero 4 del ... Leggi su ildenaro (Di martedì 6 settembre 2022) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Janniksi è qualificato per la prima volta per idi finaleUs(27.985.686 dollari di montepremi), quarto ed ultimo Slam del 2022 in corso sul cemento di Flushing Meadows a New York. Con questo risultato l’altoatesino ha conquistato un posto tra i migliori otto giocatori in tutti e quattro i tornei maggiori (Roland Garros 2020, Australian, Wimbledon e Us2022). Il 21enne di Sesto Pusteria, numero 13 del ranking e 11 del seeding, ha battuto 6-1 5-7 6-2 4-6 6-3, dopo quasi quattro ore, il bielorusso Ilya Ivashka, numero 73 ATP, reduce dalla vittoria al terzo turnoLorenzo Musetti.affronterà mercoledì Carlos. Il giovane spagnolo, numero 4 del ...

