Quirinale | Mattarella riceve nuovi cardinali italiani

(Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha offerto, al Palazzo del, la tradizionale colazione in onore deinominati nel Concistoro del 27 agosto 2022: Oscar Cantoni, vescovo di Como; Giorgio Marengo, prefetto Apostolico di Ulaanbaatar; Arrigo Miglio, arcivescovo emerito di Cagliari; Gianfranco Ghirlanda, già rettore della Pontificia università Gregoriana; Fortunato Frezza, canonico della Basilica di San Pietro. Erano presenti il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità; monsignor Emil Paul Tscherrig, Nunzio apostolico in Italia; e Francesco Di Nitto, ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede.

Il presidente della Repubblica, Sergio, ha ricevuto alil presidente della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Koen Lenaerts. Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha ricevuto questa mattina alil Presidente della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Koen Lenaerts. Precedentemente, sempre in mattinata, Lenaerts era stato anche a Palazzo ...