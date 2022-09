Istituto Gaslini di Genova: Concorso per 8 Collaboratori Sanitari (Di martedì 6 settembre 2022) L’Istituto Giannina Gaslini di Genova ha indetto un Concorso Pubblico per l’assunzione di 8 Profili come Collaboratore Professionale Sanitario e Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, categoria D. Viene offerto contratto a tempo indeterminato. Bando di Concorso E' indetto Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di otto posti di collaboratore professionale Sanitario - tecnico Sanitario di laboratorio biomedico, categoria D. Requisiti ed Invio della Domanda Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale ... Leggi su posizioniaperte (Di martedì 6 settembre 2022) L’Gianninadiha indetto unPubblico per l’assunzione di 8 Profili come Collaboratore Professionaleo e Tecnicoo di Laboratorio Biomedico, categoria D. Viene offerto contratto a tempo indeterminato. Bando diE' indettopubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di otto posti di collaboratore professionaleo - tecnicoo di laboratorio biomedico, categoria D. Requisiti ed Invio della Domanda Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale ...

