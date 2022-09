Il Cremlino getta la maschera | Via le sanzioni o mai più gas

(Di martedì 6 settembre 2022) Via leo niente più gas . Il messaggio che da Mosca arriva all’ Europa non potrebbe essere più esplicito. E il portavoce delDmitry Peskov, confermando lo stop delle forniture dal...

Avvenire

Sono tutte misure che Mosca vede come il fumo negli occhi, colche ribadisce la sua versione: i problemi con le forniture di gas all'Europa attraverso il Nord Stream continueranno fino alla ......per chi diffonde notizie ritenute false sulla cosiddetta "operazione speciale militare" e chi... un ex deputato particolarmente critico nei confronti del: nel 2014 è stato stato l'unico ... Kiev getta la maschera sulla «Guerra di Crimea», ma i risultati sono limitati Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Una volta a Palazzo Chigi, Meloni riuscirà davvero a fermare le pressioni di Salvini sulla Russia e le sanzioni