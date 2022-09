Highlights e gol Psg-Juventus 2-1 | Champions League 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di martedì 6 settembre 2022) Ilcon glie i gol di Psg-2-1, match valido per la prima giornata dei gironi di. A Parigi niente da fare per i bianconeri, che si arrendono allo strapotere dei francesi, in particolare alle super giocate di Mbappe che segna una doppietta e decide l’incontro. Partita diligente ma troppo arrendevole degli ospiti, che la riaprono con McKennie ma non riescono a pungere ulteriormente, in alto ecco le immagini salienti. SportFace.