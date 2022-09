Franco Terlizzi arrestato, sarebbe il prestanome di un boss (Di martedì 6 settembre 2022) Franco Terlizzi arrestato l’ex pugile e pr della discoteca Hollywood di Milano, sarebbe il prestanome di un boss I finanzieri dei Comandi Provinciali di Pavia e Milano insieme ai militari dello S.C.I.C.O. di Roma stanno dando esecuzione a provvedimenti delegati dalla Procura della Repubblica di Milano, nei confronti di persone indiziate di appartenere ad un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso, intestazione fittizia di beni, detenzione e porto illegali di armi. In particolare, le Fiamme Gialle hanno eseguito il fermo nei confronti di 13 soggetti ed un sequestro preventivo d’urgenza nei confronti di due attività imprenditoriali. Tra gli arrestati emerge anche il nome di Franco Terlizzi, volto ... Leggi su 361magazine (Di martedì 6 settembre 2022)l’ex pugile e pr della discoteca Hollywood di Milano,ildi unI finanzieri dei Comandi Provinciali di Pavia e Milano insieme ai militari dello S.C.I.C.O. di Roma stanno dando esecuzione a provvedimenti delegati dalla Procura della Repubblica di Milano, nei confronti di persone indiziate di appartenere ad un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso, intestazione fittizia di beni, detenzione e porto illegali di armi. In particolare, le Fiamme Gialle hanno eseguito il fermo nei confronti di 13 soggetti ed un sequestro preventivo d’urgenza nei confronti di due attività imprenditoriali. Tra gli arrestati emerge anche il nome di, volto ...

fattoquotidiano : ‘Ndrangheta a Milano, azzerata la cosca del figlio del boss della Comasina: 13 arresti, tra loro anche l’ex Isola d… - fanpage : Franco Terlizzi, ex pugile e volto noto della tv italiana, è stato arrestato stamattina nell’ambito di un’operazion… - Dimsuonosoft : Droga: fermati Davide Flachi, figlio boss Comasina, e Franco Terlizzi, ex Isola dei Famosi #Milano #Comasina - 361_magazine : Franco Terlizzi arrestato, sarebbe il prestanome di un boss - infoitinterno : Chi è Franco Terlizzi, ex concorrente dell'Isola coinvolto in un'operazione anti-'ndrangheta -