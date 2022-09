Elezioni: Identità digitale/Adnkronos, 'politica debutta su TikTok, Conte e Meloni sul podio' (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set. (Adnkronos) - “Questa è stata senza dubbio la settimana di TikTok per la comunicazione politica. Anche se alcuni leader erano già presenti sulla piattaforma cinese, l'arrivo di Berlusconi ha fatto in modo che l'attenzione si spostasse su questi Contenuti anche da parte di chi non è user abituale del social". Parte così la web analysis e social listening di Identità digitale, in collaborazione con Adnkronos, che analizza l'andamento settimanale della campagna elettorale dei leader delle principali forze politiche sui social. La settimana dal 29 agosto al 5 settembre vede appunto l'ingresso di TikTok come mezzo di comunicazione politica e sono stati analizzati Giorgia Meloni, Giuseppe Conte ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Roma, 6 set. () - “Questa è stata senza dubbio la settimana diper la comunicazione. Anche se alcuni leader erano già presenti sulla piattaforma cinese, l'arrivo di Berlusconi ha fatto in modo che l'attenzione si spostasse su questinuti anche da parte di chi non è user abituale del social". Parte così la web analysis e social listening di, in collaborazione con, che analizza l'andamento settimanale della campagna elettorale dei leader delle principali forze politiche sui social. La settimana dal 29 agosto al 5 settembre vede appunto l'ingresso dicome mezzo di comunicazionee sono stati analizzati Giorgia, Giuseppe...

