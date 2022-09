Edifici, un grado in meno per il riscaldamento il prossimo inverno rispetto al precedente: regolamento ministeriale Pubblicato oggi (Di martedì 6 settembre 2022) “rmRealizzare subito risparmi utili a livello europeo a prepararsi a eventuali interruzioni delle forniture di gas dalla Russia”. È il senso del regolamento varato dal ministero della Transizione ecologica, Pubblicato oggi. Fra le caratteristiche principali: la temperatura negli ddifici, il prossimo inverno, dovrà essere un grado in meno rispetto al precedente. Nelle cas3si passerà da 20 a 19. L'articolo Edifici, un grado in meno per il riscaldamento il prossimo inverno rispetto al precedente: regolamento ministeriale <small ... Leggi su noinotizie (Di martedì 6 settembre 2022) “rmRealizzare subito risparmi utili a livello europeo a prepararsi a eventuali interruzioni delle forniture di gas dalla Russia”. È il senso delvarato dal ministero della Transizione ecologica,. Fra le caratteristiche principali: la temperatura negli ddifici, il, dovrà essere uninal. Nelle cas3si passerà da 20 a 19. L'articolo, uninper ililal

Agenzia_Ansa : Il Mite ha pubblicato il regolamento per 'realizzare subito risparmi utili a livello europeo a prepararsi a eventua… - tusciaweb : Riscaldamento, giù di un grado la temperatura negli edifici Roma - Riscaldamento, giù di un grado la temperatura n… - fisco24_info : Al via il piano del governo: riscaldamenti a 19 gradi e 15 giorni in meno. Come funzionerà dai condomini agli osped… - _MrWolf_ : RT @Agenzia_Ansa: Il Mite ha pubblicato il regolamento per 'realizzare subito risparmi utili a livello europeo a prepararsi a eventuali int… - NoiNotizie : Edifici, un grado in meno per il riscaldamento il prossimo inverno rispetto al precedente: regolamento Mite pubblic… -