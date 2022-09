Bruno Barbieri: «A Masterchef ho litigato solo una volta con Cracco, per i passatelli con le vongole» (Di martedì 6 settembre 2022) Il Corriere della Sera intervista Bruno Barbieri, uno degli chef più famosi d’Italia, noto soprattutto per essere giudice al programma televisivo «Masterchef», su Sky. Ha alle spalle una carriera lunga 40 anni, durante la quale ha ricevuto sette stelle Michelin: unico in Italia ad averle ottenute. Racconta come ha iniziato. Suo padre, dice, per lavoro viveva in spagna e questo gli ha insegnato fin da piccolo a viaggiare. Ha semplicemente pensato, ad un certo punto, ad un mestiere che gli permettesse viaggiare: quello del cuoco. «Lui non era d’accordo, mi avrebbe voluto ingegnere credo. Furono i miei vicini di casa a convincerlo ma penso che alla fine, quando è morto, fosse consapevole e felice di aver visto cosa ero riuscito a fare. Non me lo ha mai detto, ma io resto convinto che avesse capito di avere avuto torto». Continua: «Sono ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 6 settembre 2022) Il Corriere della Sera intervista, uno degli chef più famosi d’Italia, noto soprattutto per essere giudice al programma televisivo «», su Sky. Ha alle spalle una carriera lunga 40 anni, durante la quale ha ricevuto sette stelle Michelin: unico in Italia ad averle ottenute. Racconta come ha iniziato. Suo padre, dice, per lavoro viveva in spagna e questo gli ha insegnato fin da piccolo a viaggiare. Ha semplicemente pensato, ad un certo punto, ad un mestiere che gli permettesse viaggiare: quello del cuoco. «Lui non era d’accordo, mi avrebbe voluto ingegnere credo. Furono i miei vicini di casa a convincerlo ma penso che alla fine, quando è morto, fosse consapevole e felice di aver visto cosa ero riuscito a fare. Non me lo ha mai detto, ma io resto convinto che avesse capito di avere avuto torto». Continua: «Sono ...

