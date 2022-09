Borussia Dortmund-Copenaghen, le formazioni ufficiali: c'è Modeste. Vavro, Lerager e Cornelius dal 1' (Di martedì 6 settembre 2022) Ecco le formazioni ufficiali di Borussia Dortmund-Copenaghen (fischio d'inizio 18.45). Dortmund: Meyer; Meunier, Sule, Schlotterbeck, Gu... Leggi su calciomercato (Di martedì 6 settembre 2022) Ecco ledi(fischio d'inizio 18.45).: Meyer; Meunier, Sule, Schlotterbeck, Gu...

11contro11 : Borussia Dortmund-#Copenaghen, le formazioni ufficiali #BorussiaDortmund #ChampionsLeague #11contro11 - alessioporcubv : Per favore qualcuno chiami Pogba e gli dica che la maledizione non l'ha fatta a Mbappè ma al Borussia Dortmund - sportface2016 : #BorussiaDortmundCopenaghen, le formazioni ufficiali - alessioporcubv : Esordio con il Borussia Dortmund per Alexander Meyer. La sua prima partita sarà anche il suo esordio assoluto in Champions League. - albcomItalia : Giorno Dell'incontro ??? Buona fortuna al nostro partner regionale Borussia Dortmund. ? #BVB #BorussiaDortmund… -