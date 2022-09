Borsa:Europa prosegue positiva con Wall Street,piatta Milano (Di martedì 6 settembre 2022) Le Borse europee proseguono in rialzo dopo l'avvio positivo di Wall Street. Sui mercati si respira un clima positivo con il calo del prezzo del gas, in vista della riunione dei ministri dell'Energia ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 6 settembre 2022) Le Borse europee proseguono in rialzo dopo l'avvio positivo di. Sui mercati si respira un clima positivo con il calo del prezzo del gas, in vista della riunione dei ministri dell'Energia ...

