AUSL di Ferrara | Concorso per 1 Dirigente Medico

(Di martedì 6 settembre 2022) L’Azienda Unità Sanitaria Locale diha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Profilo Professionale comein disciplina di Geriatria. Bando diIn attuazione alla determinazione del direttore del servizio comune gestione del personale n. 1281 dell'11 agosto 2022, esecutiva ai sensi di legge, è banditopubblico, per titoli ed esami, per la copertura di: un posto di- disciplina: geriatria nell'interesse dell'Azienda unità sanitaria locale di. Requisiti ed Invio della Domanda Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo ...

Azienda USL Ferrara

...(un uomo di 91 anni) 1 in provincia di Parma (una donna di 90 anni) 5 in provincia di(tre ... un uomo di 51 anni il cui decesso è stato registrato dall'di Cesena. Non si registrano decessi ......(un uomo di 91 anni) 1 in provincia di Parma (una donna di 90 anni) 5 in provincia di(tre ... un uomo di 51 anni il cui decesso è stato registrato dall'di Cesena. Non si registrano decessi ... AUSLFE è anche app: un unico canale per la sanità smart Automediche, ambulanze e ora anche bici elettriche. Questi i mezzi a disposizione del personale del 118 a Ferrara. Ultime arrivate appunto le due ruote a pedalata assistita, acquisite dall’azienda Usl ...In vista delle elezioni, la Giunta comunale di Ferrara ha approvato la delibera per la determinazione e delimitazione degli spazi destinati alle affissioni della propaganda elettorale. "Saranno 25 le ...