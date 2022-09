Zanetti: “Difficile far punti all’Arechi, noi bravi a non mollare” (Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Paolo Zanetti accoglie di buon grado il punto ottenuto con la Salernitana all’Arechi grazie al 2-2 segnato da Lammers nei minuti finali. Il suo commento ai microfoni di Dazn: Punto – “Dobbiamo dare un valore importante a questo pareggio. Fare punti all’Arechi sarà Difficile per tutti, è un campo Difficile. Dispiace perché nel primo tempo non siamo riusciti a consolidare il vantaggio e a sfruttare le occasioni che ci sono capitate. Era prevedibile un ritorno della Salernitana, un’ottima squadra spinta da un pubblico incredibile. Siamo stati bravi di carattere quando eravamo in svantaggio per restare nella partita e crederci fino in fondo”. Percorso – “Il nostro è un percorso da fare, sono contento che i nostri attaccanti ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Paoloaccoglie di buon grado il punto ottenuto con la Salernitanagrazie al 2-2 segnato da Lammers nei minuti finali. Il suo commento ai microfoni di Dazn: Punto – “Dobbiamo dare un valore importante a questo pareggio. Faresaràper tutti, è un campo. Dispiace perché nel primo tempo non siamo riusciti a consolidare il vantaggio e a sfruttare le occasioni che ci sono capitate. Era prevedibile un ritorno della Salernitana, un’ottima squadra spinta da un pubblico incredibile. Siamo statidi carattere quando eravamo in svantaggio per restare nella partita e crederci fino in fondo”. Percorso – “Il nostro è un percorso da fare, sono contento che i nostri attaccanti ...

