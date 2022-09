Federica Pellegrini e Matteo Giunta sul red carpet a Venezia

(Di lunedì 5 settembre 2022) A una settimana dal loro matrimonio,sono nuovamente tornati a, dove si sono giurati amore eterno. Questa volta sfilando sul reddella Mostra del cinema, abbinati in nero: lei in abito lungo con le spalle scoperte, lui in smoking senza cravatta. Tra baci e sguardi complici, la coppia ha attirato l’attenzione dei fotografi e dei più curiosi e, anche sui social, numerosi utenti li hanno definiti ‘pazzeschi’ e ‘bellissimi’. A seguito delle nozze, la ‘Divina’ è tornata sui social, condividendo uno scatto che la ritrae di spalle mentre indossa un cappello di paglia: “… una settimana dopo e il cappello regalato da un gondoliere”, si legge nella descrizione del post. Per festeggiare i primi sette giorni dal ‘sì’, il ...

