Verona-Sampdoria 2-1 | gli scaligeri conquistano i primi tre punti stagionali

(Di domenica 4 settembre 2022) Ilconquista i suoitregrazie ad un’ottima prestazione. Caputo ha sbloccato l’incontro, ma prima un autorete di Audero e poi Doig hanno reso facile la vittoria per i ragazzi di Cioffi. La partita Partita molto bella tra, con i padroni di casa che inizaino bene sebbene i ritmi non siano elevati. Caputo firma la prima rete girandosi in un fazzoletto e indirizzando la sfera verso il secondo palo. Ilreagisce prontamente a causa di una sfortunata autorete di Auder su tiro di Henry. Nei minuti di recupero poi arriva la rete di Doig supportato da Lasagna. Nella ripresa i ritmi sono più bassi. Doig ci prova dalla distanza al 50? con un tiro preciso e forte, al 56? Lazovic si mangia un goal praticamente fatto ...

vivereitalia : Serie A, Verona-Sampdoria 2-1 - oursoccer19 : Encerrado - Série A Cremonese 0-0 Sassuolo Spezia 2-2 Bologna (Simone Bastoni, Jerdy Schouten (contra); Marko Arn… - AnsaVeneto : Serie A: Verona-Sampdoria 2-1. Ospiti avanti con Caputo, Hellas rimonta con autogol e Doig #ANSA - TMWSampdoria : Hellas Verona - Sampdoria, Vieira: 'Giocare bene e provare a controllare la partita' - TMWSampdoria : Hellas Verona - Sampdoria, Giampaolo: 'A seconda delle situazioni possiamo cambiare' -

... tornata a vincere contro lo Spezia dopo i pareggi a a reti bianche a Marassi contro la...ad aggiungersi a quello di domenica scorsa a Firenze e alle vittorie dopo per 2 - 5 die per ......ed entrambe nel turno infrasettimanale hanno pareggiato per 1 - 1 rispettivamente contro...pareggiare 0 - 0 con la Fiorentina era riuscita a vincere senza troppi problemi sul campo del...Il tecnico dopo la vittoria sulla Samp: "Vedo un arcobaleno, la squadra mi è paciuta. Siamo andati sotto quando non ce lo aspettavamo. Dedico la vittoria a tutto lo staff" ...VERONA - Il Verona batte per 2-1 la Sampdoria al termine di una sfida ricca di emozioni e capovolgimenti di fronte sul rettangolo verde del 'Bentegodi' e centra la prima vittoria stagionale. Un succes ...