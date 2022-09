US Open 2022, un Lorenzo Musetti nervoso e snaturato va ko con Ilya Ivashka (Di domenica 4 settembre 2022) Si chiude al termine della prima settimana l’esperienza di Lorenzo Musetti all’US Open 2022. La testa di serie numero 26 viene sconfitta in quattro set dal bielorusso Ilya Ivashka (6-4 3-6 6-2 6-3) in due ore e quarantatré minuti; non si è vista quest’oggi la brillantezza e l’ecletticità dell’azzurro, che si è ritrovato a fare il gioco di un avversario molto più smaliziato sul cemento e ora in attesa del suo avversario, uno tra Jannik Sinner e Brandon Nakashima. Come cominciare peggio il tuo primo terzo turno all’US Open? Semplice: perdendo immediatamente il servizio e chiamando l’MTO subito dopo a causa di alcune vesciche alla mano provocate dalla sfida di due giorni fa con Brouwer. L’allarme rientra subito e torna anche il gioco di Lorenzo, ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) Si chiude al termine della prima settimana l’esperienza diall’US. La testa di serie numero 26 viene sconfitta in quattro set dal bielorusso(6-4 3-6 6-2 6-3) in due ore e quarantatré minuti; non si è vista quest’oggi la brillantezza e l’ecletticità dell’azzurro, che si è ritrovato a fare il gioco di un avversario molto più smaliziato sul cemento e ora in attesa del suo avversario, uno tra Jannik Sinner e Brandon Nakashima. Come cominciare peggio il tuo primo terzo turno all’US? Semplice: perdendo immediatamente il servizio e chiamando l’MTO subito dopo a causa di alcune vesciche alla mano provocate dalla sfida di due giorni fa con Brouwer. L’allarme rientra subito e torna anche il gioco di, ...

