Sanzioni Russia, Salvini: “Non funzionano, ma levarle sarebbe segnale cedimento” (Di domenica 4 settembre 2022) (Adnkronos) – “Le Sanzioni non funzionano, chi invade un paese ha torto marcio, abbiamo sempre sostenuto ogni aiuto alla Ucraina, sono passati ora parecchi mesi e le bollette del gas si arrivano a pagare anche il triplo, la guerra va avanti e le casse della Russia si riempiono di quattrini”. Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite di Rtl 102.5. “Questa – spiega – non è una opinione, sono numeri”. “Noi chiediamo che l’Europa, come per il covid, metta uno scudo di protezione, copra le fatture in più che famiglie stanno pagando, altrimenti a settembre rischiamo un milione di posti di lavoro”. “Dobbiamo modificare le Sanzioni? Importante è che l’Europa copra le famiglie”, ribadisce. “L’Economist e Scaroni dicono che non funzionano le Sanzioni a Mosca, ma ... Leggi su italiasera (Di domenica 4 settembre 2022) (Adnkronos) – “Lenon, chi invade un paese ha torto marcio, abbiamo sempre sostenuto ogni aiuto alla Ucraina, sono passati ora parecchi mesi e le bollette del gas si arrivano a pagare anche il triplo, la guerra va avanti e le casse dellasi riempiono di quattrini”. Lo dice il leader della Lega, Matteo, ospite di Rtl 102.5. “Questa – spiega – non è una opinione, sono numeri”. “Noi chiediamo che l’Europa, come per il covid, metta uno scudo di protezione, copra le fatture in più che famiglie stanno pagando, altrimenti a settembre rischiamo un milione di posti di lavoro”. “Dobbiamo modificare le? Importante è che l’Europa copra le famiglie”, ribadisce. “L’Economist e Scaroni dicono che nonlea Mosca, ma ...

Affaritaliani : Sondaggio - Gas e inflazione, gli italiani: 'Via le sanzioni alla Russia' - CottarelliCPI : Chi vuole meno sanzioni alla Russia pensa che questo porti Putin a smettere di giocherellare col gas. È un'illusion… - LiaQuartapelle : Da giorni Salvini dice che le sanzioni colpiscono più l’Europa che la Russia. Una vera falsità: in ???? l’inflazione… - LMagagnino : @EnricoLetta Visto che le sanzioni contro la Russia non stanno funzionando o Draghi è un cialtrone e c'è ne s… - GentilinMassim1 : sanzioni alla Russia .?? meglio ripensarci !!! -