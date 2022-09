Psg, Galtier: «Juve? Sarà una partita diversa. Dovremo essere compatti in difesa» (Di domenica 4 settembre 2022) Christophe Galtier, allenatore del Psg, ha parlato in vista della sfida di Champions League contro la Juventus a L’Equipe Christophe Galtier, allenatore del Psg, ha parlato in vista della sfida di Champions League contro la Juventus a L’Equipe. Le sue dichiarazioni: LE PAROLE – «Stiamo facendo bene, stiamo facendo gol. È coerente nel gioco, lo stato d’animo dei giocatori è molto buono. Mostrano un forte desiderio di essere molto connessi sul campo. La Champions League è un altro livello. Sarà una partita diversa per la Juve, che ho seguito da vicino contro la Fiorentina e anche per noi rispetto a quella vissuta. La Juventus è abituata a giocare questa competizione, Dovremo impegnarci molto, stare molto ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 settembre 2022) Christophe, allenatore del Psg, ha parlato in vista della sfida di Champions League contro lantus a L’Equipe Christophe, allenatore del Psg, ha parlato in vista della sfida di Champions League contro lantus a L’Equipe. Le sue dichiarazioni: LE PAROLE – «Stiamo facendo bene, stiamo facendo gol. È coerente nel gioco, lo stato d’animo dei giocatori è molto buono. Mostrano un forte desiderio dimolto connessi sul campo. La Champions League è un altro livello.unaper la, che ho seguito da vicino contro la Fiorentina e anche per noi rispetto a quella vissuta. Lantus è abituata a giocare questa competizione,impegnarci molto, stare molto ...

