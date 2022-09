Pianeta in pericolo, l’estinzione degli alberi è un problema gravissimo, bisogna agire subito (Di domenica 4 settembre 2022) l’estinzione degli alberi dal nostro Pianeta è un problema gravissimo, che potrebbe provocare dei danni enormi allo stesso nonché all’umanità. A sottolinearlo in particolare è uno studio pubblicato di recente sulla rivista scientifica della New Phytologist Foundation e che spiega appunto cosa potrebbe accadere se l’estinzione dei nostri amati alberi dovesse continuare o peggiorare. Estinzione alberi, 4/9/2022 – Computermagazine.itL’autrice del lavoro è la dottoressa Malin Rivers, che interpellata dal Guardian ha spiegato: “L’anno scorso abbiamo pubblicato un rapporto sullo stato di salute della popolazione di alberi in tutto il mondo, e abbiamo dimostrato che almeno 17mila specie arboree, circa un terzo del totale, ... Leggi su computermagazine (Di domenica 4 settembre 2022)dal nostroè un, che potrebbe provocare dei danni enormi allo stesso nonché all’umanità. A sottolinearlo in particolare è uno studio pubblicato di recente sulla rivista scientifica della New Phytologist Foundation e che spiega appunto cosa potrebbe accadere sedei nostri amatidovesse continuare o peggiorare. Estinzione, 4/9/2022 – Computermagazine.itL’autrice del lavoro è la dottoressa Malin Rivers, che interpellata dal Guardian ha spiegato: “L’anno scorso abbiamo pubblicato un rapporto sullo stato di salute della popolazione diin tutto il mondo, e abbiamo dimostrato che almeno 17mila specie arboree, circa un terzo del totale, ...

di_allerta2 : RT @di_allerta2: #ESA spendere soldi per lancio sulla luna e futuri progetti su Marte quando la terra è in una situazione di pericolo, fors… - di_allerta2 : #ESA spendere soldi per lancio sulla luna e futuri progetti su Marte quando la terra è in una situazione di pericol… - dormitepreoccu1 : @itsmeback_ Se fosse vero, sarebbe l'uomo più in pericolo sul pianeta. Quindi o si trova un'astronave per Saturno..… - AndreaLompio53 : @emiferri91 Assolutamente sì. Il mafioso Putin costituisce un pericolo colossale per tutto il Pianeta. E passare da… - maurocassano3 : Situazione insostenibile e potenzialmente pericolosa, data la celerità della diffusione e del radicamento di nuove… -