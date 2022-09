Lopinionista : Ode: esce 'Metà' con la produzione di Yoisho e la distribuzione di Artist First -

San Marino Rtv

Anche se hai scelto una via defilata, se la tua vocedal coro e il tuo lavoro è diverso in ... Un'unica alla Calabria, ad un territorio che anche da un punto vitivinicolo non si conosce ancora ...Ma ho voluto disegnare un'immagine di una gitana dei nostri tempi chedi sera con il suo uomo ... una sfilata di alta moda deve proporre qualcosa di inedito', chiosa Armani , mentre in sala si... MotoGP, spettacolo a Misano: Bagnaia fa poker, Bastianini ko al fotofinish 1880. La Francia è devastata dalla Guerra Franco Prussiana, avvenuta un decennio prima, del cui flagello ancor s’odono le percosse attraverso le deserte strade nobiliari di Parigi ed i suoi sobborghi ...