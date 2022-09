MANCHESTER UNITED-ARSENAL PROVE DI FUGA PER I GUNNERS (Di domenica 4 settembre 2022) Chi è l’ARSENAL? Può davvero vincere la Premier League in questa stagione? Se siete appassionati di calcio inglese oggi alle 17.30 avrete una prima risposta indicativa sul reale valore dei GUNNERS, che saranno impegnati nel teatro dei sogni, Old Trafford, contro il MANCHESTER UNITED, per il big match della sesta giornata. Dovesse ottenere un altro successo, la squadra di Arteta volerebbe a quota 18, a +4 su MANCHESTER City e Tottenham, secondi a pari merito alle sue spalle. MANCHESTER UNITED-ARSENAL PROVA DI MATURITÀ PER I GUNNERS L’ARSENAL si è fatto soffiare un posto in Champions League dal Tottenham sul filo di lana della scorsa stagione, quando grazie ad Arteta ha mostrato i primi progressi. Quest’anno è ripartito ... Leggi su sportnews.snai (Di domenica 4 settembre 2022) Chi è l’? Può davvero vincere la Premier League in questa stagione? Se siete appassionati di calcio inglese oggi alle 17.30 avrete una prima risposta indicativa sul reale valore dei, che saranno impegnati nel teatro dei sogni, Old Trafford, contro il, per il big match della sesta giornata. Dovesse ottenere un altro successo, la squadra di Arteta volerebbe a quota 18, a +4 suCity e Tottenham, secondi a pari merito alle sue spalle.PROVA DI MATURITÀ PER IL’si è fatto soffiare un posto in Champions League dal Tottenham sul filo di lana della scorsa stagione, quando grazie ad Arteta ha mostrato i primi progressi. Quest’anno è ripartito ...

