Insigne | «Il mio rimpianto più grande è lo scudetto»

(Di domenica 4 settembre 2022) Le parole dell’ex capitano del Napoli, Lorenzo: «Il miopiùè non aver vinto lo» Lorenzoè stato intervistato da DAZN. Di seguito le sue parole sul suo più grossoda ex calciatore del Napoli. «Il miopiùè non aver vinto lo. Con Sarri eravamo a tanto così, ma anche con Spalletti potevamo riuscirci. Nonostante io non sia più al Napoli, spero con tutto il cuore che questo traguardo venga raggiunto. La città se lo merita, mi auguro che un giorno i tifosi abbiano la possibilità di festeggiare». L'articolo proviene da Calcio News 24.