I 100 anni di Monza - Un secolo nel tempio della velocità - FOTO GALLERY

(Di domenica 4 settembre 2022) Undi vita merita di essere degnamente celebrato. Tanto più se l'augusto compleanno riguarda un autodromo, e che autodromo: uno dei più amati dai tifosi di tutto il mondo. Diciamolo con una certa franchezza: quella dinon è una delle piste più belle in assoluto. Ce ne sono di più difficili, di più spettacolari, di più telegeniche. Eppure,è ancora lì. Ha subito diversi maquillage, è stata rallentata con la realizzazione di più di una chicane, è passata attraverso polemiche e traversie finanziarie, ma non ha mai perso la sua caratteristica più pura: quella di essere il. Un tracciato dove, nel 2020, Lewis Hamilton con la sua Mercedes di F.1 ha girato, nelle qualifiche del GP d'Italia del 2020, alla media record di 264,362 km/h. Intoccabile, forse. ...

L'Autodromo Nazionale di Monza compie 100 anni e li festeggia con un francobollo emesso dal ministero dello Sviluppo Economico ...