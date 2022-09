Hapoel Tel Aviv vince il II Torneo Città di Oristano (Di domenica 4 settembre 2022) Si chiude 89 - 92 la finalissima del Sa Rodia: la Dinamo ritorna a casa con buone risposte dal gruppo È l'Hapoel Tel Aviv a conquistare la seconda edizione del Torneo Città di Oristano: al termine di ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 4 settembre 2022) Si chiude 89 - 92 la finalissima del Sa Rodia: la Dinamo ritorna a casa con buone risposte dal gruppo È l'Tela conquistare la seconda edizione deldi: al termine di ...

giammoorazio : RT @dinamo_sassari: Primo successo stagionale nella semifinale del Torneo di Oristano contro il Cedevita Lubiana ? Stasera alle 20:30 la f… - ValeriaSanna16 : RT @dinamo_sassari: Dalle 20:10 diretta su Dinamo TV per la finale del trofeo ‘Città di Eleonora’ tra Dinamo Banco di Sardegna e Hapoel Tel… - dinamo_sassari : Dalle 20:10 diretta su Dinamo TV per la finale del trofeo ‘Città di Eleonora’ tra Dinamo Banco di Sardegna e Hapoel… - SportandoIT : Torneo di Oristano, in finale Dinamo Sassari-Hapoel Tel Aviv - ValeriaSanna16 : RT @dinamo_sassari: Primo successo stagionale nella semifinale del Torneo di Oristano contro il Cedevita Lubiana ? Stasera alle 20:30 la f… -