Gelbison – Juve Stabia | la lista dei convocati di mister Colucci

(Di domenica 4 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di(Na) – Al termine della rifinitura di questa mattina, il tecnico Leonardoha reso nota ladei 24 calciatoriper il match, valevole per la 1a giornata del campionato di Lega Pro, in programma oggi, domenica 4 settembre 2022, con inizio alle ore 20:30 presso lo stadio Marcello Torre di Pagani. Portieri: Barosi, Russo. Difensori: Caldore, Cinaglia, Dell’Orfanello, Maggioni, Mignanelli, Peluso, Picardi, Tonucci, Vimercati. Centrocampisti: Altobelli, Berardocco, Carbone, Gerbo, Maselli, Ricci, Scaccabarozzi. Attaccanti: Bentivegna, D’Agostino, Della Pietra, Guarracino, Pandolfi, Silipo. Non: – Indisponibili: Esposito. Squalificati: – L'articolo ...

Sarà Serie C per la prima volta nella sua storia per la Gelbison, che debutta questa sera allo stadio Marcello Torre di Pagani, impianto che per il momento ospiterà le gare ...Inizierà questa sera, allo stadio Marcello Torre di Pagani, la stagione della Juve Stabia. Alle ore 20.30 le vespe di mister Leonardo Colucci affronteranno la neopromossa Gelbison, al debutto assoluto ...