Cassano: "Sapete cosa mi dicevano le donne? Mi chiedevo cosa avessero bevuto" (Di domenica 4 settembre 2022) Ospite fisso della Bobo TV, Antonio Cassano ha commentato la sua fama da conquistatore ai tempi della Roma: "Meglio che non dico nulla, fino a venticinque anni ho fatto un disastro. Per le donne ero... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 4 settembre 2022) Ospite fisso della Bobo TV, Antonioha commentato la sua fama da conquistatore ai tempi della Roma: "Meglio che non dico nulla, fino a venticinque anni ho fatto un disastro. Per leero...

thewhitefly_ : @ilgeometra72 @emilianoavanti @RiccardoLuppino @meopinelli @romanismo85 Lo stesso giochetto che fecero con Falcao p… - Cami71Michele : @stevevicrn Cassano dichiara che Lui+Vieri non arrivavano al numero di donne di Totti. Siamo noi che pensiamo sian… - FeCompagnone : @mmpbowen @BlastometroTW @Giuliogds La tratta è data in gestione a Ferrovienord, gruppo FNM, e no, non c'è nessun n… -