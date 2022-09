Perché nessuno incalza Meloni sulle sciocchezze che dice nei comizi? (Di sabato 3 settembre 2022) Anche se parla a Cosenza, nel suo turbinio comiziesco un «a me sta cosa me manna ai matti», Giorgia Meloni non se la risparmia. Tutto il mondo è Garbatella. Tutto è diventato facile, tutto è permesso. Un po’ di delirio d’onnipotenza si vede anche dalla forma. È nei comizi che si esalta, come da tradizione almirantiana, è lì che il suo vernacolo post-gaddiano – un romanesco strascicato, contemporaneo – si accende, col rischio di esagerare. E infatti nel comizio di Perugia non si è tenuta ed è tornata la Yo soy Giorgia del palco di Vox (anche in spagnolo si sente la Garbatella): «Nella morra cinese della sinistra, clandestino batte donna violentata». Ma che frase è? Una stupidaggine che mette insieme in una botta sola l’odio per la sinistra, il disprezzo per i clandestini, la strumentalizzazione di uno stupro (la frase ... Leggi su linkiesta (Di sabato 3 settembre 2022) Anche se parla a Cosenza, nel suo turbinioesco un «a me sta cosa me manna ai matti», Giorgianon se la risparmia. Tutto il mondo è Garbatella. Tutto è diventato facile, tutto è permesso. Un po’ di delirio d’onnipotenza si vede anche dalla forma. È neiche si esalta, come da tradizione almirantiana, è lì che il suo vernacolo post-gaddiano – un romanesco strascicato, contemporaneo – si accende, col rischio di esagerare. E infatti nelo di Perugia non si è tenuta ed è tornata la Yo soy Giorgia del palco di Vox (anche in spagnolo si sente la Garbatella): «Nella morra cinese della sinistra, clandestino batte donna violentata». Ma che frase è? Una stupidaggine che mette insieme in una botta sola l’odio per la sinistra, il disprezzo per i clandestini, la strumentalizzazione di uno stupro (la frase ...

ladyonorato : Il prossimo governo sarà quello del crollo verticale del nostro sistema industriale. È certo, perché nessuno oserà… - _Nico_Piro_ : I morti sul lavoro sono frutti amari della mancanza di controlli e di norme per la sicurezza non rispettate. È un'e… - LucaBizzarri : @GuidoCrosetto @bravimabasta @UniGenova Quindi all’Università potrebbe insegnare uno che dice che due più due fa ci… - GPlini : RT @sempreciro: Ieri in Calabria c'è stata un'operazione antimafia: più di 200 arresti tra mafiosi, amministratori locali ed imprenditori.… - MSator : RT @liliaragnar: Ped@filia. Nessuno vuole andare a toccare i filo del giro elitario che gestisce il traffico di bambini Nessuno denuncia l… -

Il voto utile è quello al M5s Potranno essere smentiti il 25 settembre: è già avvenuto più volte, come nel 2018 quando nessuno ... Non solo: il Pd, mentre spasima perché già contestato al centro (il va - e - vieni di Carlo Calenda ... Corsa dei partiti per gli aiuti Dopo, la cinghia la tireremo noi ... Franceschini: ora può nascere un nuovo welfare tanto atteso, che non lascerà più nessuno indietro ... Legge elettorale: è intoccabile Perché gli interessi sono molteplici e contradditori Cloud nazionale,... 90min IT Potranno essere smentiti il 25 settembre: è già avvenuto più volte, come nel 2018 quando... Non solo: il Pd, mentre spasimagià contestato al centro (il va - e - vieni di Carlo Calenda ...... Franceschini: ora può nascere un nuovo welfare tanto atteso, che non lascerà piùindietro ... Legge elettorale: è intoccabilegli interessi sono molteplici e contradditori Cloud nazionale,... Perché nessuno vuole Cristiano Ronaldo