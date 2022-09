Parisi e la pasta cotta a gas spento, i ‘consigli’ del Nobel (Di sabato 3 settembre 2022) (Adnkronos) – La pasta cotta con il gas spento fa discutere sui social. Il tema sale alla ribalta per un post del professor Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica. In sostanza, quando l’acqua raggiunge la temperature di ebollizione si può fare a meno del gas, quasi del tutto, per completare l’opera. “La cosa più importante è tenere il coperchio sempre, il calore si perde moltissimo per evaporazione. Dopo che bolle la pasta io metto il gas al minimo, minimo, in maniera che bolla bassissimo senza consumare gas”, dice Parisi. “Si può anche provare a spegnere, come suggerito da questo post, che non è mio ma di Alessandro Busiri Vici e che ho semplicemente rilanciato”, aggiunge riferendosi al testo originale, appunto un post di Alessandro Busiri Vici, che ha acceso ... Leggi su italiasera (Di sabato 3 settembre 2022) (Adnkronos) – Lacon il gasfa discutere sui social. Il tema sale alla ribalta per un post del professor Giorgio, premioper la Fisica. In sostanza, quando l’acqua raggiunge la temperature di ebollizione si può fare a meno del gas, quasi del tutto, per completare l’opera. “La cosa più importante è tenere il coperchio sempre, il calore si perde moltissimo per evaporazione. Dopo che bolle laio metto il gas al minimo, minimo, in maniera che bolla bassissimo senza consumare gas”, dice. “Si può anche provare a spegnere, come suggerito da questo post, che non è mio ma di Alessandro Busiri Vici e che ho semplicemente rilanciato”, aggiunge riferendosi al testo originale, appunto un post di Alessandro Busiri Vici, che ha acceso ...

Agenzia_Ansa : Dalla pasta senza fuoco al microonde, i consigli risparmia-gas. Dal premio Nobel Parisi al chimico Dario Bressanini… - Corriere : Cuocere la pasta a fuoco spento (per risparmiare il gas): sui social lo consiglia anche il Nobel Parisi - repubblica : La ricetta della pasta senza gas ora convince pure il Nobel Parisi [di Viola Giannoli] - BoccardoGrazia : RT @chiaralucetw: #Parisi“per risparmiare sul gas cuociamo la pasta a fuoco spento”. Ora i media per giustificare le politiche di #Draghi &… - ale_luglia : RT @DarioBressanini: Raga, non l’ha scoperto Parisi che la pasta cuoce anche dopo aver spento il fuoco. E neanche io quando l’ho spiegato c… -