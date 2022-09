Lorenzo Biagiarelli a Ballando 2022, la Lucarelli lo giudicherà? Risponde Milly (Di sabato 3 settembre 2022) Milly Carlucci ha confermato dalle pagine di DiPiù, tutti i nomi dei concorrenti della prossima edizione di Ballando con le stelle. A un mese dalla partenza del programma di Rai 1, arrivano quindi tutti i dettagli sulla nuova edizione dello show del sabato sera, la Carlucci promette grande spettacolo e una edizione da ricordare per bellezza e sorprese che il pubblico avrà. Come era stato annunciato, nel cast di Ballando con le stelle 2022 ci sarà anche Lorenzo Biagiarelli, food blogger, protagonista di E’ sempre mezzogiorno e anche compagno di Selvaggia Lucarelli ( che torna a Ballando con le stelle con il ruolo di giudice). Ed è proprio di questo che ha parlato la Carlucci nella sua intervista, visto che ci si chiede se la giornalista, sarà diciamo, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 3 settembre 2022)Carlucci ha confermato dalle pagine di DiPiù, tutti i nomi dei concorrenti della prossima edizione dicon le stelle. A un mese dalla partenza del programma di Rai 1, arrivano quindi tutti i dettagli sulla nuova edizione dello show del sabato sera, la Carlucci promette grande spettacolo e una edizione da ricordare per bellezza e sorprese che il pubblico avrà. Come era stato annunciato, nel cast dicon le stelleci sarà anche, food blogger, protagonista di E’ sempre mezzogiorno e anche compagno di Selvaggia( che torna acon le stelle con il ruolo di giudice). Ed è proprio di questo che ha parlato la Carlucci nella sua intervista, visto che ci si chiede se la giornalista, sarà diciamo, ...

