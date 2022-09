ilGiornale.it

È solo un piccolodel 'grande evento': opere milionarie che non serviranno alle Olimpiadi, ... Chi si occupa della governance dei Giochi Nel frattempo l'11 marzo 2020, in piena...'Non devono essere episodi di cronaca a ricordarci che siamo in piena' dice la ong. ...è la forte inclinazione del pendio roccioso oltre all'apertura di un grande crepaccio che ha '' ... L'emergenza ha spaccato in due l'Europa. C'è chi la subisce e chi ci guadagna Dopo i giorni di tregua del periodo di Ferragosto, nella notte tra il 28 e il 29 malviventi hanno sfondato la vetrina e rovistato dappertutto portando via un magro bottino ...Vetrate distrutte, registratori di cassa svuotati e danni per migliaia di euro. Non accenna a placarsi il fenomeno dei furti con spaccata nelle vie del centro di Bari (ultimo colpo in via Roberto da ...