Lazio-Napoli. Spalletti: ''Abbiamo giocato una partita di grande livello'' (Di sabato 3 settembre 2022) Spalletti: "Siamo sulla buona strada, la nostra reazione è stata molto feroce, Kvara? Sul gol è uscito fuori al momento giusto" Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, al termine del match vinto contro la Lazio: "Abbiamo giocato una partita di grande livello, ma anche l'anno scorso. Probabilmente la differenza è che di là c'è uno tra gli allenatori più bravi. La qualità del calcio di Sarri la conosciamo, il primo quarto d'ora Abbiamo sofferto e preso gol. Ribaltare questa partita diventa una scorciatoia per fare una crescita verticale e più veloce. A volte ci perdiamo in delle banalità, a volte siamo pigri, altre cazzuti, forti e pensanti".

